Новости мира: самолет с парашютистами потерпел крушение во Франции

Самолет с парашютистами потерпел крушение в коммуне Томблен на северо-востоке Франции. По предварительным данным, погибли 11 человек. Люди, находившиеся на борту, планировали совершить первый прыжок с парашютом

У побережья острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1. Три дня назад в этом же районе зафиксировали толчки магнитудой 7,2. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

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