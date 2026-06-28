Выпускники из 35 регионов приехали на праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербург

Праздник "Алые паруса" вновь собрал выпускников в Санкт-Петербурге. В этом году участниками события стали школьники из 35 регионов России и более чем 10 иностранных государств.

Организаторы оформили главную площадь города как "Город мечтателей", а концерт посвятили важным этапам взросления. Кульминацией праздника стал проход брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении водно пиротехнического шоу.

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