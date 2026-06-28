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Новости

28 июня, 09:15

Происшествия

Подростки повредили окна и фасад дома в районе Люблино

Подростки повредили окна и фасад дома в районе Люблино

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Жители дома на Ставропольской улице в районе Люблино пожаловались на группу подростков. Неизвестные, предположительно, повредили стеклянную дверь паркинга выстрелом из пневматического оружия.

Жильцы утверждают, что неоднократно обращались в полицию, префектуру ЮВАО и управу района. Сейчас они рассчитывают на процессуальное решение по заявлениям, поданным после последнего инцидента, и добиваются регулярного патрулирования территории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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