Подростки повредили окна и фасад дома в районе Люблино

Жители дома на Ставропольской улице в районе Люблино пожаловались на группу подростков. Неизвестные, предположительно, повредили стеклянную дверь паркинга выстрелом из пневматического оружия.

Жильцы утверждают, что неоднократно обращались в полицию, префектуру ЮВАО и управу района. Сейчас они рассчитывают на процессуальное решение по заявлениям, поданным после последнего инцидента, и добиваются регулярного патрулирования территории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.