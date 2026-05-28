Адвокат рассказал о механизме подачи на алименты

Многие женщины не знают механизм подачи на алименты и порядок действий при отказе от выплат, рассказал адвокат Алексей Сердюков. Если судебное решение или нотариальное соглашение не исполняется, взыскатель может обратиться в службу судебных приставов с заявлением на розыск должника или его имущества.

При долге более 3 тысяч рублей возможен арест или изъятие имущества должника. При задолженности свыше 10 тысяч рублей пристав может ввести ограничение выезда из России или временное ограничение права управления транспортным средством. Если неплательщик не платит алименты 2 месяца подряд без уважительных причин, пристав может инициировать привлечение к административной ответственности.

