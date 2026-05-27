Круглый стол о культурном наследии прошел в Москве

Специальный круглый стол "Фольклорный калейдоскоп" прошел в Москве. Он был посвящен уникальности традиций разных народов и тому, как цифровые технологии помогают сохранить культуру. Советник ректора НИУ ВШЭ Олег Леонов отметил, что урбанистическая культура состоит из фольклора в широком смысле: архитектура, декор, орнамент отражают культурный код и время создания.

По его словам, недавно было запущено голосование на платформе "Активный гражданин" по восстановлению скульптур на Большой Дмитровке, 2, и инициативу поддержали 125 тысяч москвичей. Участники встречи напомнили, что с помощью проекта "Активный гражданин" любой желающий может принять участие в восстановлении исторических зданий.

