IIHF не привела аргументов для запрета на участие сборной России по хоккею в соревнованиях

Международная федерация хоккея (IIHF) не привела достаточного количества аргументов для запрета на участие сборной России в соревнованиях. Дисциплинарный совет федерации аннулировал решение о недопуске российской команды после рассмотрения жалобы. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

Руководитель спортивной редакции телеканала Москва 24 Николай Яременко отметил, что решение об аннулировании недопуска можно только приветствовать. Однако он добавил, что это не то же самое, что решение о допуске. Теперь вопрос должна решать Международная федерация хоккея.

