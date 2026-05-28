28 мая, 13:15Мэр Москвы
Сергей Собянин дал поручения по итогам личного приема граждан
Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. В частности, мэр Москвы рассказал, что четвертый корпус школы № 1363 в районе Выхино-Жулебино должны открыть после реконструкции к 1 сентября.
По его словам, реконструкция школ ведется практически во всех районах столицы. В этом году приведут в порядок около 100 объектов.
Собянин также обсудил с жителями вопросы благоустройства и развития социальной инфраструктуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.