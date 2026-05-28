Путину и Токаеву показали презентацию о подаренных Астане амурских тиграх

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров ознакомились с видеопрезентацией о судьбе амурских тигров, которых Москва передала Астане.

Пока животные находятся на карантине. Тигров доставили с Дальнего Востока 8 мая в рамках международной программы по восстановлению популяции. Астана получила двух взрослых особей и двух восьмимесячных тигрят, которых зимой спасли волонтеры.

