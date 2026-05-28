Фестиваль "Солома" пройдет 27 и 28 июня в кинопарке "Москино"

Телеканал Москва 24 приглашает на фестиваль "Солома", который пройдет 27 и 28 июня в кинопарке "Москино". Хедлайнеры фестиваля выступят на главной сцене парка. 27 июня выступит Zivert с хитами Life и "Эгоистка".

28 июня выступит группа Uma2rman с песнями "Прасковья" и "Проститься". К ним присоединятся IOWA с композицией "Маршрутка" и Антоха МС с треком "Ритм сердца". Начало вечернего шоу в 18:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.