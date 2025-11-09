Лучшие граффити конкурса "Стены" украсили Москву

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Лучшие граффити конкурса "Стены-2024" украсили трансформаторные подстанции ПАО "Россети Московский регион" и центральные тепловые пункты ПАО "МОЭК" в разных округах Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Жители выбрали лучшие работы с помощью голосования в проекте "Активный гражданин".

Как отметила руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина, конкурс показывает, как город, творческая молодежь и жители могут создавать что-то вместе.

"Для молодых художников это шанс реализовать свои творческие амбиции, а для москвичей – возможность участвовать в формировании облика столицы, выбирая лучшие работы", – добавила Савинкина.

В рамках конкурса художники могут легально украсить городские поверхности. Одним из победителей в 2024 году стал Всеволод Чубаров. Мурал в его исполнении можно увидеть на Абрамцевской улице.

В свою очередь, граффити "Лунная площадь" Василия Родионова появились на Севастопольском проспекте. Художник вдохновился картинами Винсента Ван Гога и изобразил Красную площадь в стиле всемирно известного постимпрессиониста.

Еще один граффити Родионова называется "Прогулка на своих двоих". Изображение располагается на улице Свободы.

Анастасия Кеменова в своей работе "Водная богиня" изобразила рыб, символизирующих фазы луны и быстротечность времени, а также девушку, которая олицетворяет дух водной стихии. Ее мурал можно увидеть на Алма-Атинской улице.

Конкурс "Стены" прошел в третий раз. Участники прислали 142 макета, из которых только 33 вошли в финал. Победители смогут реализовать свои работы в 2026 году.

Между тем победители московского арт-проекта "Контуры культуры" также украсили общественные пространства столицы. Всего в четвертом сезоне приняли участие художники из 46 городов страны, приславшие сотни эскизов. Победителями стали 10 человек.

Проект "Контуры культуры" реализуется Московским продюсерским центром.