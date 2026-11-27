27 ноября, 11:45Общество
"Черная пятница" стартовала в России 27 ноября
В России 27 ноября стартовала "черная пятница". Формально распродажа продлится три дня, до 29 ноября, однако на практике акции охватывают почти весь месяц.
Как отмечают эксперты, все чаще распродажи проходят онлайн, в том числе на маркетплейсах. При этом покупатели стали осторожнее относиться к скидкам. Они сравнивают предложения, отслеживают цены и откладывают покупки на период наиболее выгодных акций.
Об этом и других темах – в эфире телеканала Москва 24.