В России 27 ноября стартовала "черная пятница". Формально распродажа продлится три дня, до 29 ноября, однако на практике акции охватывают почти весь месяц.

Как отмечают эксперты, все чаще распродажи проходят онлайн, в том числе на маркетплейсах. При этом покупатели стали осторожнее относиться к скидкам. Они сравнивают предложения, отслеживают цены и откладывают покупки на период наиболее выгодных акций.

Об этом и других темах – в эфире телеканала Москва 24.