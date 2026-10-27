27 октября, 07:30Безопасность
Мошенники создали приложение "ДПС радар" для кражи данных водителей
Мошенники придумали новую схему обмана водителей: они предлагают скачать приложение "ДПС радар. Топливо онлайн", которое якобы показывает местоположение экипажей ГАИ, камер и наличие топлива на заправках.
На самом деле программа является вредоносной и крадет информацию с телефона. Злоумышленники распространяют такие приложения через чаты, каналы и сообщества водителей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.