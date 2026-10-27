Мошенники создали приложение "ДПС радар" для кражи данных водителей

Мошенники придумали новую схему обмана водителей: они предлагают скачать приложение "ДПС радар. Топливо онлайн", которое якобы показывает местоположение экипажей ГАИ, камер и наличие топлива на заправках.

На самом деле программа является вредоносной и крадет информацию с телефона. Злоумышленники распространяют такие приложения через чаты, каналы и сообщества водителей.

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