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27 октября, 07:30

Безопасность

Мошенники создали приложение "ДПС радар" для кражи данных водителей

Мошенники создали приложение "ДПС радар" для кражи данных водителей

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Мошенники придумали новую схему обмана водителей: они предлагают скачать приложение "ДПС радар. Топливо онлайн", которое якобы показывает местоположение экипажей ГАИ, камер и наличие топлива на заправках.

На самом деле программа является вредоносной и крадет информацию с телефона. Злоумышленники распространяют такие приложения через чаты, каналы и сообщества водителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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