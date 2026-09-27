27 сентября, 07:45Технологии
В Москве разработали систему очувствления протезов
В Москве разработали систему очувствления протезов. Она состоит из искусственной конечности, нейростимулятора, электрода и переходника к нему.
Установленные в протезе датчики способны считать информацию о его состоянии и преобразовать ее в команды для стимуляции электрическим импульсом. Участники исследований с помощью протезов рук могут различить твердый предмет или мягкий, а также определить его размер.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.