В Москве разработали систему очувствления протезов. Она состоит из искусственной конечности, нейростимулятора, электрода и переходника к нему.

Установленные в протезе датчики способны считать информацию о его состоянии и преобразовать ее в команды для стимуляции электрическим импульсом. Участники исследований с помощью протезов рук могут различить твердый предмет или мягкий, а также определить его размер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.