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27 сентября, 09:15

Происшествия

Круиз по Волге для 160 пассажиров теплохода "Президент" закончился автобусами домой

Круиз по Волге для 160 пассажиров теплохода "Президент" закончился автобусами домой

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Круиз по Волге для 160 пассажиров теплохода "Президент" закончился автобусами домой.

Судно застряло у Юрьевца в Ивановской области: команда объяснила остановку погодными условиями, хотя туристы говорили, что за бортом спокойно, а мимо проходят другие теплоходы.

Из заявленных 9 городов маршрута пассажиры успели посетить только пять – Плес, Кострому, Рыбинск и Мышкин пришлось пропустить. Людям предложили вернуться в Москву на автобусах. Организатор поездки пока не дал официальных комментариев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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