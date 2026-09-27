Круиз по Волге для 160 пассажиров теплохода "Президент" закончился автобусами домой.

Судно застряло у Юрьевца в Ивановской области: команда объяснила остановку погодными условиями, хотя туристы говорили, что за бортом спокойно, а мимо проходят другие теплоходы.

Из заявленных 9 городов маршрута пассажиры успели посетить только пять – Плес, Кострому, Рыбинск и Мышкин пришлось пропустить. Людям предложили вернуться в Москву на автобусах. Организатор поездки пока не дал официальных комментариев.

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