Фестиваль "Моспитомец x Четвероногий друг" стартовал на Тверском бульваре

27 августа на Тверском бульваре стартовал фестиваль "Моспитомец x Четвероногий друг". Мероприятие стало частью масштабного городского проекта "Лето в Москве".

Центральное событие фестиваля – выставка-пристройство. Здесь своих будущих хозяев ждут около 250 собак и кошек из столичных приютов. Все животные полностью готовы к переезду в новый дом: они здоровы, привиты и будут передаваться новым владельцам вместе с полезными стартовыми наборами для легкой адаптации.

Те, кто пока не готов забрать домой четвероногого друга, могут поддержать животных иначе. На мероприятии организована "корзина добра" для сбора кормов и необходимых вещей в пользу подопечных фондов. А за небольшой благотворительный взнос художники нарисуют памятный скетч хозяев с их питомцами.

Для гостей подготовлена насыщенная программа: на площадке работают мобильная ветеринарная станция и студия экспресс-груминга, где питомцам бесплатно проверят здоровье, сделают прививки от бешенства, почистят уши и приведут в порядок шерсть.

Кроме того, посетители могут заглянуть на кинологическую площадку за советами по дрессировке, сделать бесплатный именной адресник для собаки и подобрать новый гардероб на модном маркете.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева пообщалась с участниками фестиваля и узнала истории питомцев, ищущих себе семью.