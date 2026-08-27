Обновленный Екатерининский сквер открыли в Москве

В Мещанском районе 27 августа состоялось торжественное открытие Екатерининского сквера после комплексного обновления. В честь завершения благоустройства почетные гости и жители провели патриотическую акцию у расположенного здесь памятника "Воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом". Под композиции времен Великой Отечественной войны в исполнении симфонического оркестра участники возложили гвоздики к подножию монумента.

По приглашению организаторов к мероприятию присоединился советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", член Московского отделения Российского военно-исторического общества Олег Леонов. Он рассказал об истории территории, на которой сегодня находится Екатерининский сквер, и значении проведенных работ для сохранения исторического облика Москвы.



"Изначально между современным Садовым кольцом и Суворовской площадью располагалась цепь из прудов на реках Неглинной и Напрудной. К XVII веку рядом сформировалась Троицкая слобода, о которой сегодня напоминают Троицкая церковь, а также названия нескольких переулков и улицы. В конце XVIII века пруды начали засыпать, а на их месте постепенно появилось парковое пространство. В 1879 году его частью стал Екатерининский сквер, созданный на месте осушенного Самотецкого пруда. Сегодня он остается одним из любимых мест отдыха москвичей, площадкой для проведения патриотических мероприятий и важной частью исторического облика города. Такое наследие требует внимательного подхода, и в проекте обновления эту преемственность учли. Специалисты сохранили исторический облик сквера и одновременно сделали его современным, функциональным и удобным для горожан. Такой подход – наглядный пример комплексной работы по сохранению наследия и бережной модернизации общественных пространств, которая ведется в Москве", – подчеркнул Леонов.

Работы по обновлению начались в летний период и затронули всю территорию общественного пространства. Специалисты обновили покрытие дорожек на главных и второстепенных аллеях, сохранив при этом оригинальную планировку. В зоне отдыха установили скамейки и другие садовые элементы, выполненные в одной стилистике с чугунной оградой сквера.

Помимо этого, специалисты Студии военных художников имени М. Б. Грекова привели в порядок памятник "Воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом" и пространство перед ним. Значимость этих работ подчеркнул депутат Московской городской думы Максим Джетыгенов.

"По данным департамента культурного наследия Москвы, в столице расположено более 400 памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Регулярно проводятся работы, благодаря которым поддерживается должное состояние мемориалов. Памятник "Воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом" в обновленном Екатерининском сквере – очередной пример системного подхода Москвы к сохранению исторической правды", – сказал Джетыгенов.

В ближайшие годы в разных округах Москвы благоустроят 16 природных и исторических территорий. Работы направлены на сохранение уникального паркового наследия города, в том числе на восстановление ранее утраченных элементов в облике пространств. В локациях создадут современную инфраструктуру, которая позволит расширить возможности для отдыха на свежем воздухе: в них планируется оборудовать свыше 50 спортивных зон и еще более 40 детских площадок, а также проложить пешеходные и веломаршруты.

Масштабная программа благоустройства природных пространств реализуется в столице с 2011 года. За это время в городе привели в порядок почти 1,2 тысячи парковых территорий общей площадью более 24 тысяч гектаров. Среди знаковых объектов прошлого года – усадьба Виноградово в заказнике "Долгие пруды", Триумфальная площадь и стадион "Металлург" МГТУ имени Н. Э. Баумана.