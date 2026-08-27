Ветеринар назвала сертифицированные альтернативы вакцине "Мультикан-8"

Сертифицированные вакцины "Биокан" и "Астерион" доступны в качестве альтернативы препарату "Мультикан". Об этом сообщила ветеринарный врач Юлия Стрижак, комментируя случаи гибели питомцев после вакцинации.

Она напомнила, что "Мультикан-8" 20-й серии изъят из использования. Специалист также добавила, что до получения результатов вскрытия и заключения эксперта делать выводы о причинах смерти животных преждевременно.

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