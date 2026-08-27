Вторая акция "Ночь в поликлинике" пройдет в Москве 29 августа. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 10 медицинских площадок откроют свои двери с 20:00 до 00:00.

Посетители без московского полиса смогут пройти анализ состава тела и получить рекомендации по физической активности. При наличии полиса ОМС можно сдать экспресс-тесты крови в рамках "Московского чекапа".

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