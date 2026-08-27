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27 августа, 22:45

Общество

Массовые осложнения у собак зафиксированы после прививок "Мультиканом-8"

Массовые осложнения у собак зафиксированы после прививок "Мультиканом-8"

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Массовые осложнения у собак зафиксированы после плановых прививок препаратом "Мультикан-8". Пострадали как минимум 7 животных, 4 из них погибли. Россельхознадзор провел проверку и признал препарат некачественным. Вся серия вакцины изъята из обращения.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков назвал три версии произошедшего: конкурентные войны, нарушение технологий производства и сбой в логистических цепях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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