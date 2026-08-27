27 августа, 08:30Экономика
Пострадавшему от атак ВСУ бизнесу предоставят отсрочку по налогам
Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских БПЛА. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода, предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по ряду налогов и страховых взносов. После этого задолженность можно будет погасить равными частями в течение года.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.