Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 13:15

Общество

Психолог предупредила о рисках оценок за поведение для старшеклассников

Психолог предупредила о рисках оценок за поведение для старшеклассников

Телеканал Москва 24 провел опрос о правилах дисциплины для старшеклассников

Эксперт заявила, что оценки за поведение не повлияют на успеваемость в российских школах

Оценки за поведение появятся в школах РФ с нового учебного года

Минобрнауки РФ предложило создать платформу для поступления в вузы в онлайн-формате

"Архитектура заботы": лето моей карьеры

Новости социального блока Москвы

Эксперт прокомментировал санкции Пентагона в отношении вузов России

Пентагон внес 33 российских вуза и НИИ в список угроз нацбезопасности США

Заммэра Москвы Ракова рассказала о стажировке преподавателей колледжей

Введение оценок за поведение в старших классах таит в себе серьезные психологические риски. Такое мнение выразила психолог Вера Дягтерева.

По ее словам, такая практика может привести к внутреннему расколу, когда ребенок начинает считать себя "хорошим" или "плохим" человеком из-за полученной отметки. Кроме того, это может способствовать развитию синдрома отличника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика