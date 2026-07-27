Психолог предупредила о рисках оценок за поведение для старшеклассников

Введение оценок за поведение в старших классах таит в себе серьезные психологические риски. Такое мнение выразила психолог Вера Дягтерева.

По ее словам, такая практика может привести к внутреннему расколу, когда ребенок начинает считать себя "хорошим" или "плохим" человеком из-за полученной отметки. Кроме того, это может способствовать развитию синдрома отличника.

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