В Сети набирает популярность акция с бесплатными поездками для детей на спорткарах

В Сети набирает популярность инициатива, в рамках которой владельцы спорткаров бесплатно катают детей с особенностями здоровья и защищают их от буллинга. Владельцы таких авто иногда даже готовы эффектно встретить ребенка у школы.

После публикации подобных видео к акции начали присоединяться жители разных городов России. В комментариях пользователи из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска, Уфы, Казани, Калининграда и других городов предлагают бесплатно устроить такие поездки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.