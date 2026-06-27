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27 июня, 21:30

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Новая площадка для активистов и волонтеров открылась на севере Москвы

Новая площадка для активистов и волонтеров открылась на севере Москвы

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В Левобережном районе Москвы открылась площадка, где будут собираться активисты, волонтеры и жители САО. Там будут проводиться выставки, лекции и встречи с экспертами, также участники смогут продвигать собственные инициативы.

Площадка будет открытой, присоединиться к ее работе могут все желающие старше 18 лет. Организатором выступил член Общественной палаты России Александр Асафов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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