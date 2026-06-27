Квартира Валерия Сюткина в Москве выставлена на продажу за 500 млн рублей

Певец Валерий Сюткин выставил на продажу свою квартиру в историческом доме на Сретенском бульваре в центре Москвы. Стоимость объекта оценивается примерно в 500 миллионов рублей.

Квартира расположена в доме XIX века и оформлена в классическом стиле с использованием антикварной мебели, мрамора, и позолоты. Как сообщают СМИ, квартира давно пустует, так как музыкант много путешествует и редко бывает в Москве.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.