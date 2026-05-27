Иммунолог призвал не бояться распространения Эболы в России

Риск распространения Эболы в России остается низким, заявил врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он напомнил, что в стране действует усиленный санитарный контроль, а Роспотребнадзор уделяет особое внимание рейсам из Африки.

Тем не менее лихорадка Эбола остается одной из самых опасных инфекций в мире. По его словам, смертность без лечения может достигать 90%.

Эксперт пояснил, что основные очаги заболевания находятся в странах Центральной и Западной Африки, где вирус циркулирует среди летучих мышей. Распространению инфекции, по словам специалиста, способствуют местные традиции и слабая система здравоохранения.

