26 мая, 13:45

Общество

Депутат Госдумы Попов принял участие в памятной акции у мемориала в Строгине

Мемориальная акция состоялась 26 мая на территории Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Москве на улице Твардовского в Строгине, у памятника сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга.

Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Евгений Попов возложил цветы к мемориалу, а также к бюсту первого командира подразделения генерал-майора милиции Дмитрия Васильевича Иванова. В мероприятии приняли участие более 700 представителей силовых ведомств. В ходе визита депутат также посетил музей воинской славы ГУ и рассказал о законопроекте, расширяющем жилищные гарантии для сотрудников правоохранительных органов.

"В этом году мы отметили 10-летие создания Росгвардии. Сотрудники ведомства стоят на страже безопасности страны: каждый день поддерживают общественный порядок, защищают интересы страны в рамках специальной военной операции. Помощь сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей была и остается одним из приоритетов в моей работе. В Государственной Думе мы приняли в первом чтении законопроект о жилищных гарантиях для сотрудников правоохранительных органов, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет, – он закрывает важную базовую потребность этих семей", – сказал Попов.

Депутат Госдумы подчеркнул, что законопроект устраняет правовой пробел в порядке предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья для сотрудников полиции и пенсионеров органов внутренних дел.

Сейчас преимущественное право на такую выплату предусмотрено для тех, кто состоит на учете и совместно проживает с несовершеннолетним ребенком с ограниченными возможностями здоровья, имеющим установленный статус инвалидности. Поправки предлагают распространить этот порядок на семьи, где ребенок с ограниченными возможностями здоровья достиг совершеннолетия, имеет установленный статус инвалида с детства и продолжает проживать вместе с родителем – сотрудником или пенсионером органов внутренних дел.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

