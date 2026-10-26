Новый Большой Московский цирк сможет вместить 5 тысяч зрителей

В Мнёвниковской пойме начали строить новое здание Большого Московского цирка. Его максимальная вместимость составит 5 тысяч зрителей, а общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров.

В комплексе построят арену с 11 вариантами трансформации для конных шоу, ледовых спектаклей, водных и мультимедийных постановок. Также там оборудуют помещения для содержания и дрессировки животных.

Завершить строительство планируют в 2029 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.