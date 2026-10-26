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26 октября, 22:15

Культура

Новый Большой Московский цирк сможет вместить 5 тысяч зрителей

Новый Большой Московский цирк сможет вместить 5 тысяч зрителей

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Площадь нового Большого Московского цирка превысит 80 тысяч "квадратов"

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В Мнёвниковской пойме начали строить новое здание Большого Московского цирка. Его максимальная вместимость составит 5 тысяч зрителей, а общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров.

В комплексе построят арену с 11 вариантами трансформации для конных шоу, ледовых спектаклей, водных и мультимедийных постановок. Также там оборудуют помещения для содержания и дрессировки животных.

Завершить строительство планируют в 2029 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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