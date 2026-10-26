В ОЭЗ "Технополис "Москва" пройдет ярмарка вакансий. Варианты трудоустройства представят более 10 инновационных предприятий – производители медицинских изделий, конденсаторов для нефтедобывающих и железнодорожных компаний, литий-ионных аккумуляторов.

Для гостей проведут мастер-классы. Эксперты расскажут, как успешно презентовать себя и правильно составить резюме. Студенты смогут узнать о стажировках и практике на крупных предприятиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.