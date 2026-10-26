Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:15

Происшествия

Покупатели магазина "Айфон бери" потеряли около 10 млн рублей

Покупатели магазина "Айфон бери" потеряли около 10 млн рублей

"Московский детектив": хочешь сниматься в кино

Более 1 тысячи человек задержали на протестах в Париже

Новые массовые протесты прошли во Франции

Десятки семей остались без денег и домов из-за застройщика в Подмосковье

Историк-краевед рассказал о последствиях пожара в усадьбе "Узкое"

Прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара в Ясеневе

Вертолеты привлекли к тушению пожара в Ясеневе

Пожар в санатории "Узкое" в Ясеневе локализовали

Площадь пожара в санатории "Узкое" в Москве выросла до 800 "квадратов"

Покупатели интернет-магазина "Айфон бери" потеряли около 10 миллионов рублей, оплатив смартфоны по предоплате, но так и не получив заказы. По словам пострадавших, техника стоила примерно на 30% дешевле рыночной цены, а покупателям объясняли, что телефоны привозят из Дубая.

После многочисленных жалоб сайт магазина перестал работать, а офис закрылся. Продвижением магазина занимались известные артисты и блогеры, которые, по их словам, не знали о возможном мошенничестве. Человек, на которого магазин был оформлен по документам, заявил, что его персональные данные использовали без его ведома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАнна ГлебоваЕкатерина Ефимцева

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика