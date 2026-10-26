Покупатели магазина "Айфон бери" потеряли около 10 млн рублей

Покупатели интернет-магазина "Айфон бери" потеряли около 10 миллионов рублей, оплатив смартфоны по предоплате, но так и не получив заказы. По словам пострадавших, техника стоила примерно на 30% дешевле рыночной цены, а покупателям объясняли, что телефоны привозят из Дубая.

После многочисленных жалоб сайт магазина перестал работать, а офис закрылся. Продвижением магазина занимались известные артисты и блогеры, которые, по их словам, не знали о возможном мошенничестве. Человек, на которого магазин был оформлен по документам, заявил, что его персональные данные использовали без его ведома.

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