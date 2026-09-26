Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 26 сентября

Теплоход "Президент" уже несколько дней стоит на якоре в Ивановской области, хотя должен был следовать из Юрьевца в Плес, Кострому, Рыбинск и Мышкин. На борту находятся 160 туристов, которым команда объясняет задержку погодными условиями, хотя мимо проходят другие суда. Пассажирам предлагают возвращаться домой по суше, но автобусов они до сих пор ждут, выезд намечен на вечер.

В столице установилась теплая погода: днем воздух прогревается до 18 градусов, ночью – до 9 градусов, что выше сентябрьской нормы. На следующей неделе синоптики обещают золотую осень и еще одно бабье лето, которое продлится около 10 дней.

Более 700 тысяч пациентов прошли исследования в московских эндоскопических центрах, первый из которых открылся пять лет назад на базе научного центра имени Боткина. В распоряжении врачей 12 видеоэндоскопических систем и более 80 единиц техники, а пациентов сопровождают на всех этапах, включая подготовку.

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