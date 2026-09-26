26 сентября, 19:15Транспорт
На Ярославском вокзале представили "Иволгу 4.0" в честь Саввы Мамонтова
На Ярославском вокзале состоялась презентация брендированного пригородного поезда "Иволга 4.0", посвященного предпринимателю и меценату Савве Мамонтову. Состав уже отправился в первый рейс с пассажирами.
Состав будет курсировать от Ярославского вокзала до Сергиева Посада, останавливаясь на станциях Пушкино, Мытищи, Фрязино, Монино, Софрино, Красноармейск, Болшево, Щелково и Фрязево. Поезд состоит из 11 вагонов, в каждом из которых размещена отдельная экспозиция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.