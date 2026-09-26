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Новости

26 сентября, 13:15

Технологии

Эксперт допустил рост цен на электронику из-за техсбора

Эксперт допустил рост цен на электронику из-за техсбора

С 1 декабря в России введут технологический сбор на электронику

Нейроголос появился в поездах Филевской и Арбатско-Покровской линий метро

Минпромторг опубликовал ставки техсбора для различной техники

Минпромторг опубликовал ставки технологического сбора для смартфонов и компьютеров

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Эксперт заявил, что новинки техники будут облагаться наибольшей пошлиной в РФ с 1 декабря

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Импортеры и производители электроники в РФ будут платить техсбор с 1 декабря

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Технологический сбор может повлиять на стоимость электроники в России, считает ведущий аналитик независимой аналитической компании Эльдар Муртазин. По его словам, изменение себестоимости компонентов может привести к росту стоимости техники.

С 1 декабря техсбор будет распространяться на готовую технику и импортные комплектующие. На первом этапе в список войдут ноутбуки, планшеты с клавиатурой и смартфоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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