Эксперт допустил рост цен на электронику из-за техсбора

Технологический сбор может повлиять на стоимость электроники в России, считает ведущий аналитик независимой аналитической компании Эльдар Муртазин. По его словам, изменение себестоимости компонентов может привести к росту стоимости техники.

С 1 декабря техсбор будет распространяться на готовую технику и импортные комплектующие. На первом этапе в список войдут ноутбуки, планшеты с клавиатурой и смартфоны.

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