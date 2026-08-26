Спрос на электрокары и гибриды резко вырос в Москве

Спрос на электромобили и гибриды резко вырос в Москве. По данным СМИ, в столице практически закончились доступные электромобили и многие модели гибридов. Автоэксперт Павел Федоров рассказал, что покупатели в первую очередь выбирают более доступные автомобили.

Гибриды позволяют проезжать часть пути только на электричестве и при этом не зависеть от зарядной инфраструктуры. В зависимости от модели их общий запас хода может превышать 1 тысячу километров. Электрокарам для поездок по городу требуется больше зарядных станций.

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