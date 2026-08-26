Песков заявил, что встреча Путина с главой ЦРУ не планировалась

Владимир Путин не встречался с прибывшим в Москву директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Контакты прошли по линии спецслужб двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, встреча с главой государства даже не планировалась.

25 августа в аэропорту Внуково приземлился американский военный самолет. Визит представителей США заранее не анонсировали. Около 20:00 борт покинул Внуково.

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