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26 августа, 08:30

Экономика

Российские банки меняют условия по кредитным картам

Российские банки меняют условия по кредитным картам

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Российские банки меняют условия по кредитным картам. Аналитики связывают изменения с падением доходности и ужесточением регулирования.

Экономический обозреватель Евгений Беляков пояснил, что ранее банки уменьшали льготный период по кредитным картам, но сейчас стали его увеличивать.

При этом банки добавляют новые условия, включая ежемесячную плату за использование карты или страховой продукт по защите жизни и здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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