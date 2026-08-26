Автовладельца оштрафовали за парковку у мусорных контейнеров в Москве

Автовладельца из Москвы оштрафовали на несколько тысяч рублей за парковку у мусорных контейнеров. Водитель мусоровоза посчитал, что автомобиль заблокировал подъезд коммунальной техники, и отправил снимок руководству. Водитель не согласился со штрафом, подал в суд, но проиграл дело.

Парковка рядом с мусорными баками сама по себе не является нарушением, однако водитель не должен перекрывать доступ мусоровозу.

За стоянку на тротуаре или создание препятствия движению других машин в Москве сумма штрафа составляет 3 тысячи рублей, за место для инвалидов взимается 5 тысяч рублей, за машину на газоне физические лица платят 5 тысяч рублей, а юридические – 300 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.