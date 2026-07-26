День Военно-Морского Флота отметили в районе Северное Тушино

Традиционное патриотическое мероприятие, посвященное Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России, прошло 26 июля в парке "Северное Тушино". В этом году оно было приурочено к 20-летию музея истории ВМФ и собрало взрослых и юных жителей северо-запада столицы, ветеранов-подводников и общественных деятелей.

Мероприятие началось с прохода почетного караула, звучали марши в исполнении военного оркестра. В программу вошли показательные водолазные спуски с выполнением задач под водой. На интерактивных площадках гостей учили вязанию морских узлов, чеканке памятных монет, демонстрировали устройство морской шлюпки. Любителям спокойного досуга предлагали настольные игры, активного – спортивное многоборье и знакомство с нормами ГТО. Также участников ждали встреча с создателями музея ВМФ и членами экипажа подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец", тематические экскурсии по выставкам "История водолазного дела" и "20 лет на волне истории". Проходили кинопоказы об истории подлодки Б-396. В мероприятии по приглашению организаторов принял участие Герой России, участник СВО Эдуард Казымов, который командовал десантно-штурмовой ротой 40-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.

"Экспонаты музея истории ВМФ относятся к числу уникальных. Субмарина Б-396 "Новосибирский Комсомолец" почти 20 лет выполняла боевые задачи в Атлантическом океане, Баренцевом, Норвежском и Средиземном морях, у западных берегов Африки. В 2003 году она прибыла из Северодвинска и встала на вечную стоянку у парка "Северное Тушино". Это единственный в Москве музей-подлодка. Посещение музеев и занятия в музейных пространствах помогают изучать историю, знакомиться с подлинными экспонатами и погружаться в атмосферу разных эпох. В столице это – часть образовательной программы. В завершившемся учебном году, по данным Правительства Москвы, свыше 700 тысяч школьников и студентов колледжей приняли участие в музейных просветительских программах, это почти вдвое больше, чем годом ранее. Всего учащиеся посетили более 1,4 тысячи учреждений. Отдельное внимание уделяют программам по патриотическому воспитанию в Музее Победы, Государственном музее обороны Москвы, Музее героев Советского Союза и России и других", – рассказал Казымов.

По словам Казымова, работа по патриотическому воспитанию в столице объединяет историческое просвещение, предпрофессиональную подготовку и получение прикладных навыков.

Важную роль в этой системе играет кадетское образование. Сегодня проект "Кадетский класс в московской школе" реализуется в 225 образовательных организациях. Кадеты углубленно изучают общеобразовательные предметы, осваивают дополнительные курсы, включая основы навигации и пилотирования, и проходят предпрофессиональную подготовку при участии 27 вузов-партнеров. Такие программы помогают воспитывать дисциплину, ответственность, умение работать в команде и уважение к воинским традициям России, а также дают школьникам ориентиры для осознанного выбора профессии.

Практико-ориентированную подготовку продолжает система дополнительного образования. В Центре развития творчества детей и юношества "Гермес" работает Морской центр имени Петра Великого. Его воспитанники изучают основы морского дела, конструируют модели кораблей, занимаются греблей и осваивают хождение под парусами. Занятия развивают техническое мышление, знакомят ребят с требованиями морских профессий и поддерживают интерес к истории отечественного флота.

Еще одним элементом патриотического просвещения становятся городские экскурсионные маршруты: знакомство со знаковыми местами и тематические задания помогают детям изучать историю. В марте этого года на туристической цифровой платформе Russpass появился новый маршрут "Порт пяти морей. Легенда якоря", рассчитанный на детей 6-14 лет. Он проходит от Северного речного вокзала до музея истории ВМФ. Участники узнают, почему Москву называют портом пяти морей, знакомятся с историей российского флота, морской культурой, изобретениями и бытом моряков. Такой формат способствует сохранению исторической памяти, укрепляет связь поколений и делает патриотическое воспитание частью образовательного и семейного досуга, подчеркнул Казымов.

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