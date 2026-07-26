Жительница подмосковного Видного стала "Миссис Земля 2026"

Жительница подмосковного Видного Людмила Секрий стала победительницей международного конкурса красоты "Миссис Земля 2026". Она признана лучшей из 40 участниц со всего мира. Конкурс прошел в Куала-Лумпуре.

Ранее россиянка участвовала в национальном конкурсе и, одержав победу, получила право представить страну на мировом уровне. Людмила Секрий является основательницей крупной строительной компании, счастливой женой и мамой четверых детей.

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