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26 июня, 23:50

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Свыше 60 звезд выступили на общегородском выпускном на ВДНХ

Свыше 60 звезд выступили на общегородском выпускном на ВДНХ

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26 июня Общегородской выпускной объединил на ВДНХ около 50 тысяч школьников и учителей.

На территории главной выставки страны участников ждали более 20 интерактивных зон. Любители спорта поиграли в футбол, баскетбол и даже выполнили нормативы ГТО. Поклонники интеллектуальных развлечений принять участие в квизе и поиграть в шахматы. А для геймеров была подготовлена площадка с игровыми приставками и ретроавтоматами.

Отдельное пространство посвятили технологиям. Здесь искусственный интеллект сгенерировал возможные карьерные траектории и показал, как будет выглядеть выпускник, если станет врачом, учителем, космонавтом или представителем многих других профессий.

Центральной локацией праздника стала большая сцена, где в течение всей ночи выступали более 60 артистов. Среди них – Татьяна Буланова, Алсу, Баста, Егор Крид, Shaman, группы The Hatters, "БиС" и Serebro.

Поздравил столичных выпускников и телеканал Москва 24. На площадке работал брендированный фотоавтобус, где каждый участник праздника смог запечатлеть себя, друзей и яркие эмоции мероприятия.

В атмосферу праздника окунулась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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