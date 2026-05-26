Улицы в центре, на западе и северо-востоке Москвы перекроют до утра 27 мая

В центре, на западе и северо-востоке Москвы перекроют несколько улиц из-за проведения мероприятий. Ограничения движения будут действовать до 11:00 27 мая.

Водители не смогут проехать по улице Дурова с 23:00, а с 00:00 по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Капельскому и Выползову переулкам. С 06:00 закроют одну крайнюю полосу на участке проспекта Мира в сторону центра.

