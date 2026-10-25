25 октября, 19:30Город
Москвичам рассказали, какие парки стоит посетить во время школьных каникул ребенка
Старт осенних каникул прошел успешно – многие школьники провели эти выходные на свежем воздухе. Погода пока радует – ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, тоже будут вполне подходящими для прогулок.
В Москве для активного отдыха – немало возможностей. Пока погода позволяет многие отправляются в парки аттракционов: сейчас там ажиотаж. Карусели и американские горки доступны детям разных возрастов. Какие парки можно посетить с ребенком во время школьных каникул?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.