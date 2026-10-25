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25 октября, 16:30

Спорт

Россия впервые с 2022 года примет крупный международный турнир по олимпийскому виду спорта

Россия впервые с 2022 года примет крупный международный турнир по олимпийскому виду спорта

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Россия впервые с 2022 года получила право принять крупное международное соревнование в олимпийском виде спорта. В 2030 году Москва проведет чемпионат мира по тяжелой атлетике. Об этом сообщили в Международной федерации тяжелой атлетики.

Спортивный обозреватель телеканала "Москва 24" Николай Яременко отметил, что решение о проведении чемпионата свидетельствует о возвращении России не только в качестве участника международных соревнований, но и организатора крупных турниров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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