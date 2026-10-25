Ассортимент хурмы в столичных магазинах вырос почти в два раза за месяц

Ассортимент хурмы на столичных прилавках вырос почти в два раза за последний месяц. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

Сейчас в зависимости от типа магазина покупателям доступны от двух до восьми видов фрукта. На московских ярмарках выходного дня уже появились сорта "королек", "ромашка", "свечка", "звездочка" и "красный великан".

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