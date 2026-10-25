Более 1 тысячи человек задержали на протестах в Париже

В нескольких европейских странах прошли массовые протесты, которые сопровождались столкновениями с полицией и задержаниями. В Париже во время манифестаций против роста стоимости жизни задержали более 1 тысячи человек.

Демонстранты громили витрины и поджигали автомобильные покрышки, а полиция применила слезоточивый газ и водометы. Беспорядки также произошли в других городах Франции, Италии и Испании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.