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25 октября, 09:30

Экономика

Мед может подорожать на 30–40% в России

Мед может подорожать на 30–40% в России

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Пчеловоды ожидают роста цен на мед примерно на 30–40% по сравнению с прошлым годом. На стоимость продукта влияют подорожание сырья, увеличение расходов на содержание пасек и снижение медосбора из-за холодной весны.

В Алтайском крае дополнительной проблемой стали набеги медведей, которые разрушают ульи и уничтожают пчелиные семьи. Чтобы восстановить пчелиную семью после нападения хищника, может потребоваться год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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