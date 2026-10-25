Мед может подорожать на 30–40% в России

Пчеловоды ожидают роста цен на мед примерно на 30–40% по сравнению с прошлым годом. На стоимость продукта влияют подорожание сырья, увеличение расходов на содержание пасек и снижение медосбора из-за холодной весны.

В Алтайском крае дополнительной проблемой стали набеги медведей, которые разрушают ульи и уничтожают пчелиные семьи. Чтобы восстановить пчелиную семью после нападения хищника, может потребоваться год.

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