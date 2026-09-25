Минпромторг опубликовал ставки техсбора для различной техники

Минпромторг опубликовал ставки технологического сбора для электроники: для смартфонов – от 250 до 496 рублей, для компьютеров – от 500 до 992 рублей. Сбор введут с 1 декабря для радиоэлектронной продукции, подлежащей обязательной маркировке, а размер платежа будет зависеть от вида устройства и наличия сведений о марке и модели в специальном справочнике.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов считает, что сбор увеличит себестоимость товаров и может замедлить появление новинок, создав преимущества для контрабанды и трансграничной торговли. Он отметил, что сложная система не отработана, пилотного проекта не было, и предложил сначала протестировать ее на менее заметной категории.

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