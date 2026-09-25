Адвокат прокомментировала иск Самойловой об ограничении Джигана в родительских правах

Пока преждевременно делать выводы о нарушении Джиганом родительских обязанностей. Такое мнение высказала адвокат Людмила Айвар, комментируя иск Оксаны Самойловой об ограничении рэпера в родительских правах.

По словам юриста, пока неизвестны ни основания иска, ни обстоятельства произошедшего в доме Джигана в Подмосковье. Она отметила, что без соответствующих доказательств и документов от правоохранительных органов обвинять рэпера в правонарушении преждевременно.

Ранее стало известно, что Самойлова обратилась в Савеловский суд Москвы. Она также просит определить место жительства детей с матерью. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.