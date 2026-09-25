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25 сентября, 07:15

Общество

Ветер, осадки и похолодание ожидаются в Москве 25 сентября

Ветер, осадки и похолодание ожидаются в Москве 25 сентября

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Синоптики прогнозируют ветер, осадки и похолодание в Москве 25 сентября. Накануне сильные порывы повалили несколько деревьев, но коммунальные службы быстро устранили последствия непогоды.

В выходные, 25 и 27 сентября, воздух прогреется до 19 градусов – это примерно на 2,5 градуса выше климатической нормы. Резкого похолодания пока не ожидается. Заморозков в столичном регионе не будет до конца сентября, а первые отрицательные температуры возможны во второй половине октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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