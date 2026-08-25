25 августа, 06:45Общество
Роспотребнадзор дал советы по безопасному сбору грибов
В Роспотребнадзоре посоветовали грибникам не брать незнакомые, старые и червивые грибы. Не подходит для сбора место рядом с дорогой, железнодорожными путями или промышленной зоной.
После сбора грибы нужно сразу перебрать, очистить и промыть. На кухне они не должны оставаться при комнатной температуре дольше 3 часов. Если готовить сразу не планируется, лучше заморозить грибы или высушить.
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