Роспотребнадзор дал советы по безопасному сбору грибов

В Роспотребнадзоре посоветовали грибникам не брать незнакомые, старые и червивые грибы. Не подходит для сбора место рядом с дорогой, железнодорожными путями или промышленной зоной.

После сбора грибы нужно сразу перебрать, очистить и промыть. На кухне они не должны оставаться при комнатной температуре дольше 3 часов. Если готовить сразу не планируется, лучше заморозить грибы или высушить.

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