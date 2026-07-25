Каждая пятая россиянка покупает косметики больше, чем нужно. Об этом пишут СМИ. Психологи уже называют это явление "бьюти-плюшкинством" – стремлением постоянно пополнять запасы, даже когда в этом уже нет необходимости. В итоге часть средств месяцами лежит без дела. У некоторых продуктов успевает, закончиться срок годности.

Выбросить даже не вскрытую баночку многим бывает жалко, однако использование просрочки может обернуться проблемами с кожей, предупреждают врачи.

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